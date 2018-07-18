Госдума одобрила законопроект о выходном для диспансеризации

Отгул предложили давать раз в три года без потери в зарплате.

Депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении.

Трудовой кодекс планируют дополнить новой статьей «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации». В ней указывается, что у работников есть право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья.

Для того, чтобы получить выходной, сотруднику необходимо в письменном виде сообщить об этом руководству. В заявлении отмечается конкретный полный рабочий день, в течение которого за человеком сохраняется как место работы, так и средний заработок.

Работники вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года, сообщает телеканал «360».

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