Госдума одобрила законопроект о запрете анонимайзеров

Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией, прошел первое чтение.

Согласно инициативе, анонимайзеры, VPN и прокси должны будут фильтровать интернет-ресурсы с учетом реестра заблокированных сайтов Роскомнадзора. При этом поисковики будут обязаны исключать из выдачи запрещенные властями сайты.

В случае нарушения запрета будет наложен штраф. Для граждан — в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500–700 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект, ограничивающий возможность легального использования технологий для обхода блокировок сайтов, внесли в Госдуму 8 июня.

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