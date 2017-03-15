Госдума одобрила законопроект, обязывающий атаманов отчитываться о доходах

Госдума 15 марта приняла в первом чтении законопроект, согласно которому атаманы войскового казачьего общества должны будут предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе.

Поправки предполагается внести в закон «О государственной службе российского казачества». Атаман войскового казачьего общества будет обязан представлять «сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Непредоставление либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах будет считаться правонарушением, последствием которого станет досрочное прекращение полномочий атамана по аналогии с антикоррупционными мерами для госслужащих.

Согласно инициативе, члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательства по несению госслужбы, смогут замещать должности, на которые распространяются ограничения и запреты закона «О противодействии коррупции». Таким образом, казак, одновременно работающий на госслужбе, не имеет права получать заработную плату в казачьем обществе, а также «исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности».

Госслужба также является препятствием для выдвижения кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это влечет за собой конфликт интересов, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе, внес на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин.

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