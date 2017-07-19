Госдума окончательно приняла закон о введении курортного сбора

Эксперимент планируют проводить в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Крыму.

Госдума 19 июля приняла в третьем чтении закон о введении пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой.

Субъекты РФ, участвующие в эксперименте, должны принять законы о введении сбора до 1 декабря, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года.

Согласно закону, платить курортный сбор должны совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Льготные категории граждан освобождаются от уплаты. Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению.

«Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом пятипроцентного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Краснодарском крае превысит 8,3 млрд рублей, в Ставропольском крае — 2,02 млрд рублей, в Республике Крым — 16,4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ 6 мая внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестироватькурортный сбор в пяти регионах России: в Ставропольском и Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж. В апреле введение курортного сбора на Кубани решили перенести на 2018 год.

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