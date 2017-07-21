Госдума окончательно приняла закон о запрете анонимайзеров

Планируется, что черный список запрещенных ресурсов будет вести Роскомнадзор
Законопроект о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в Интернете, приняли 21 июля.
Согласно нововведению, Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов.
Нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект, ограничивающий возможность легального использования технологий для обхода блокировок сайтов, внесли в Госдуму 8 июня.
Ранее Федеральной налоговой службе разрешили вносить в черный список ресурсы, позволяющие обходить блокировки и получать доступ к интернет-казино.
Вернуться на ленту