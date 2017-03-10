Госдума отклонила предложение об открытии аптек в отдаленных районах

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об открытии аптек на труднодоступных территориях городских населенных пунктов.

По словам авторов инициативы, из-за отсутствия в таких районах аптечных организаций граждане не всегда могут приобрести необходимые лекарства. На решение проблемы также влияет отсутствие необходимых помещений и специалистов с фармацевтическим образованием, а также экономическая нерентабельность деятельности аптек на указанных территориях.

В пояснительной записке к предлагаемому законопроекту было сказано, что его принятие «позволит решить вопрос доступности приобретения лекарственных средств жителями труднодоступных территорий городских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные организации», сообщает РИА «Новости».

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