Госдума отклонила введение штрафа за грязные номера машин на парковках

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате отклонить в первом чтении поправки о штрафах за стоянку на парковках общего пользования автомобилей с нечитаемыми знаками или без них.

Поправки предлагалось внести в статью КоАП «Нарушение правил установки государственных регистрационных знаков на транспортном средстве». Проект закона был внесен членом Совета Федерации от Тамбовской области Алексеем Кондратьевым.

Согласно инициативе, предлагалось ввести штрафы в 2 тыс. рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга — 5 тыс. рублей) за «стоянку транспортного средства на парковке, находящейся на территории общего пользования, с отсутствующими, нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками либо государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию».

Первый зампред комитета Госдумы Вячеслав Лысаков на заседании пояснил, что для введения подобных норм нет правовых оснований. КоАП не несет регулятивную функцию, а правила дорожного движения обязывают водителя обеспечить читаемость номера только на движущемся транспортном средстве, сообщает ТАСС.

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