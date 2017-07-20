Госдума отклонила законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов

Сенатор предлагала внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», предусматривающие запрет деятельности по организации анонимного оставления детей.

Одновременно разработчики законопроекта предлагали дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, предусматривающей административную ответственность юрлиц за такую деятельность в виде административного штрафа в размере от 1 до 5 млн рублей, либо в виде приостановления деятельности юрлица на срок до 90 суток, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2015 года представители Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий требования к безопасности бэби-боксов и порядку их эксплуатации. Позже депутаты Госдумы приступили к подготовке поправок в УК РФ, которые запретят использование бэби-боксов, а в сентябре 2015 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, что родителей, оставивших детей в бэби-боксах, нужно привлекать к уголовной ответственности.

ОНФ Кубани выступил за сохранение бэби-боксов. В июле Генпрокуратура начала проверку законности установки бэби-боксов в регионах. В России 3 октября 2016 года опубликовали петицию на имя уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой против запрета бэби-боксов. В октябре Правительство РФ отправило на доработку законопроект о запрете бэби-боксов.

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