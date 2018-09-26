Госдума поддержала поправки Путина к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Пенсионный возраст для женщин составит 60 лет вместо 63.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как ранее предлагало правительство.

Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

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