Госдума попросит не повышать акцизы на топливо

В российском парламенте 26 октября обсудили возможность государственного регулирования цен на бензин.

На парламентских слушаниях председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что резкий рост цен на горюче-смазочные материалы — это один из социально дестабилизирующих факторов, он оказывает негативное влияние на экономику страны: дает толчок к росту цен, ведет к дополнительным расходам бюджета на финансирование здравоохранения, образования, субсидирование транспортных перевозок.

При этом ни в коем случае нельзя вводить госрегулирование цен на топливо.

«Мы с вами хорошо знаем, к чему ведет такой шаг — к дефициту, спекуляциям и росту контрафакта. Поэтому идти по такому пути нельзя ни в коем случае», — заявил депутат.

В качестве решения этой проблемы российские депутаты предложили корректировать таможенную и налоговую политику, как в отношении собственно ценообразования, так и в отношении нефтеперерабатывающей отрасли в целом.

В России с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут. Чтобы удержать цены на ГСМ в приемлемых рамках, с 2019 года будет введен компенсационный механизм в виде обратного акциза на нефть. Он должен нивелировать повышение акциза на нефтепродукты и не допустить резкого роста экспорта нефти.

Также в Правительстве РФ ведется разработка механизмов, которые побудили бы нефтегазовые компании продавать больше нефти на бирже для поставок на внутренний рынок.

Участники слушаний обратили внимание представителей федеральной власти, что решения по завершению налогового маневра должны стать на обозримую перспективу последними государственными решениями, которые радикально меняют условия экономической деятельности в нефтегазовой сфере.

По итогам слушаний будут подготовлены рекомендации в адрес регулирующих органов и участников топливного рынка, сообщает пресс-служба Государственной думы.

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