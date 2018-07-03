Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%

Распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 16 июня.

Повышение налога на добавленную стоимость приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года, подсчитало правительство.

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которая применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных, детских товаров, периодических печатных изданий, учебников и тетрадей, а также лекарств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС также действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, до конца сессии Госдума намерена принять ряд норм в интересах бизнеса — упрощенный доступ к возмещению НДС, сокращение камеральных проверок, а также решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства.

Восстановление 20% ставки НДС позволит направить дополнительные средства на здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты, заявил он.

При этом законопроект предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%, что приведет в 2021 году к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд рублей.

Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд рублей в 2019 году и на 554,1 млрд рублей в 2020 году, сообщает ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС.

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