Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда‍

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Госдума 3 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий введение невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

Введение такого формата билетов позволят снизить стоимость проезда железнодорожным транспортом.

Законом предлагается установить, что физические лица смогут покупать билеты в поезда дальнего следования по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, но также могут быть тарифы, не предусматривающие такого условия.

Возврат средств за неиспользованные билеты осуществляется только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи или ребенка, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном документами. Это также возможно в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком билете, сообщает «Интефакс».

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