Госдума приняла закон о новой мере пресечения — «запрете определенных действий»

Документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей о «запрете определенных действий».

Новая мера пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также «соблюдать один или несколько запретов».

Обвиняемому или подозреваемому могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять транспортными средствами.

При этом человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Срок применения запрета устанавливает и продлевает суд. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он не может превышать 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев, сообщает РИА «Новости».

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