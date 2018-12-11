Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года составит 11 тыс. 280 рублей.

Госдума на заседании 11 декабря единогласно приняла соответствующий закон.

В нижней палате парламента заявили, что такой шаг позволит обеспечить рост зарплат миллионов россиян.

Механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года ввели федеральным законом 28 декабря 2017 года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом, сообщает ТАСС.

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