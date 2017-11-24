Госдума приняла закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах президента РФ

Своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ.

Поправки внесли в закон «О выборах президента РФ». Документ разрешает направлять наблюдателей и устанавливать видеонаблюдение при подведении итогов голосования в территориальных избирательных комиссиях.

По словам автора законопроекта, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павела Крашенинникова, это позволит обеспечить открытость избирательного процесса, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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