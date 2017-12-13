Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодерство

Поправки внесут в Уголовный кодекс РФ.

Законопроект приняли 13 декабря во втором и третьем чтениях. Документ устанавливает, что жестокое обращение с животными направлено на причинения им боли или страданий, в том числе из хулиганских или из корыстных побуждений.

Если в результате такого обращения животное погибло или получило увечье, это будет наказываться штрафом до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Если над животными издевалась группа лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и Интернете, или в отношении нескольких животных, то наказание составит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенным в Красную книгу, с публичным демонстрированием в Интернете и СМИ будут наказывать лишением свободы на срок до пять лет со штрафом до 2 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

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