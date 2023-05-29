Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко заявил, что не должно быть украинского языка, и Украина не должна существовать как государство.

“Это принципиальная фракционная позиция. Ни этой страны, ни этого языка не должно существовать. …Не должно быть никакого украинского языка.., это язык врага, его нельзя ни изучать, ни уважать, этот страшный язык не должен иметь никаких знаков в принципе… Они с кем мы хотим дружить – пусть говорят по-русски”, – цитируют слова Диденко российские СМИ.

Некоторые участники конференции не согласились с мнением Диденко и пытались ему противопоставить, но, по Кстати, на Украине Родной депутат оборвал их, сказав, что их доводы неубедительны и что он останется при своем мнении.