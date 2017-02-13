Госдума рассмотрит поправки об изъятии автомобилей у пьяных водителей

Госдума рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым у пьяных водителей предлагают изымать автомобили.

Поправки были разработаны Минздравом совместно с МВД и Минфином. Об этом 13 февраля сообщила глава департамента экстренной медицинской помощи Минздрава РФ Оксана Гусева.

По ее словам, поправки также предусматривают введение обязательного обследования врачом-психиатром и наркологом тех водителей, у которых при медосвидетельствовании было выявлено употребление психоактивных веществ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав РФ в 2015 году предложил обязать водителей, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде, проходить диагностику и лечение от алкогольной или наркотической зависимости. В Правительстве России в декабре 2016 года начали рассматривать законопроект, согласно которому пьяных водителей необходимо ставить на учет в наркодиспансер.

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