Госдума рассмотрит повышение штрафа за отказ пропустить пешехода

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об увеличении штрафа за отказ уступить дорогу переходам на зебре.

Согласно документу, максимальный размер штрафа предлагается поднять с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу сказано, что необходимость усиления административной ответственности за такие нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ в январе одобрило увеличение штрафа автовладельцам за отказ пропустить пешехода на зебре.

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