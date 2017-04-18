Госдума рассмотрит проект о лишении гражданства осужденных за терроризм

Лидеры четырех думских фракций в апреле внесли законопроект, по которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера.

Авторами законопроекта выступили Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера.

Депутаты полагают, что предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства, сообщает «РИА Новости».

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