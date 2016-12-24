Госдума рассмотрит проект о службе контрактников со средним образованием

В Госдуму в декабре Правительство РФ внесло законопроект, позволяющий служить по контракту мужчинам, не пребывающим в запасе и имеющим среднее профессиональное образование.

«Реализуемая проектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что принятие закона позволит укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, а также повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники.

Сейчас поступить на военную службу по контракту без прохождения службы по призыву могут только мужчины, не пребывающие в запасе и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование, сообщает РИА «Новости».

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