Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума на заседании 19 июля рассмотрит в первом чтении проект закона об изменениях в пенсионной системе. Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ 16 июня текущего года.

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению. До первого чтения законопроект был отправлен в месячную рассылку в регионы для сбора отзывов. По словам главы профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, 60 регионов представили консолидированную позицию (то есть позицию и заксобрания, и главы региона) по законопроекту, причем «ни одного отрицательного заключения на законопроект не поступило».

Комитет по труду 17 июля рекомендовал Госдуме принять законопроект о пенсионном маневре в первом чтении, предложив рассмотреть его на заседании палаты 19 июля, после этого Совет Думы утвердил предложенную комитетом дату.

Законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Согласно предложению правительства, увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство поручило повысить пенсии в два раза выше инфляции.

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