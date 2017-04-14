Госдума разрешила оформление электронных больничных

Госдума 14 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому больничные листы с 1 июля можно будет оформлять и в электронном виде.

Нововведение предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Согласно закону, электронный больничный должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями медицинского работника и медорганизации и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке.

Порядок формирования больничных в форме электронного документа будет установлен Минздравом России по согласованию с Минтрудом России и Фондом социального страхования РФ, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект о внедрении электронных больничных был принят в сентябре 2016 года на заседании Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

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