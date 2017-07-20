Госдума РФ ограничила предельный возраст главврачей

Руководящие должности в государственных и муниципальных больницах, поликлиниках и медицинских центрах смогут занимать врачи не старше 65 лет.

После достижения предельного возраста руководителя должны с письменного согласия перевести на другую должность, соответствующую его квалификации. При этом срок пребывания главврача в должности может быть продлен до 70 лет по решению коллектива организации.

Закон вступит в силу с октября 2017 года.

После принятия законопроекта своих должностей может лишиться почти половина руководителей ведущих медицинских центров страны, сообщает РИА «Новости».

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