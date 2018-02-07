Госдума РФ приняла в первом чтении закон о свободном сборе валежника

Законопроект предполагает упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников, поврежденных по естественным причинам, для использования в личном хозяйстве.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев назвал этот вопрос чрезвычайно актуальным практически для всех регионов России.

По его словам, помимо решения бытовой проблемы, жители страны будут помогать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, очищая их от захламления древесными материалами.

Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Парламентарии отмечали, что сбор поваленных деревьев нужно сделать легитимным и общедоступным, сообщает РИА «Новости».

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