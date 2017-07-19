Госдума РФ приняла закон о лишении гражданства террористов

В третьем чтении одобрили закон, который позволяет лишать гражданства иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК.

За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто.

После одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России смогут отменять решения о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения.

Документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство. Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается, пишет «Медуза».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», лидеры четырех думских фракций в апреле внесли законопроект, по которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера.

Президент РФ Владимир Путин 15 июля заявил о планах по облегчению приема в российское гражданство выходцев с Украины.

В Госдуме РФ 30 июня одобрили текст присяги для вступления в гражданство. Путин 6 июня предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.

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