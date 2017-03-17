Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о натуральном возмещении по ОСАГО

Госдума РФ 17 марта в окончательном чтении приняла закон об изменениях в системе ОСАГО. Если он вступит в силу, владелец поврежденного автомобиля получит не деньги, а направление на ремонт.

Ремонтом смогут заниматься только аккредитованные СТО, расположенные не дальше 50 км от места ДТП или дома водителя. И именно страховщик будет нести ответственность за качество ремонта. В противном случае клиент вправе пожаловаться в Центробанк. А регулятор оштрафует компанию или лишит ее права на натуральное возмещение ущерба.

Денежные выплаты новые нормативы предусматривают только в нескольких случаях: если машина не подлежит восстановлению или ущерб превышает 400 тыс. рублей, также если потерпевший погиб. Документ ждет одобрения Совета Федерации, а после — президента страны. Распространяться новые правила будут на тех, кто оформит автогражданку после их вступления в силу. По действующим полисам возмещение ущерба останется прежним, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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