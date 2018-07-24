Госдума учредила день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Депутаты 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении закон об установлении 19 апреля в качестве памятной даты.

«Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II — и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», — говорится в пояснительной записке.

Разработчики отмечают, что в названии памятной даты отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Екатерину II подписать «Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Также говорится, что Крым до принятия манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия.

«Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом. Его итоги показали, что большинство жителей Крыма поддерживают воссоединение Крыма с Россией», — цитирует текст документа «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин 18 марта 2014 года выступил с обращением к Федеральному Собранию РФ. Он сообщил о предложениях парламентов Крыма и Севастополя присоединить полуостров к России. После этого был подписан «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

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