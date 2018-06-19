Госдума утвердила трансферт в 2 млрд рублей на очистные сооружения в Геленджике

Госдума во втором чтении приняла поправки в бюджет России на 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Среди прочих расходов депутаты Госдумы утвердили трансферт в 2 млрд рублей в бюджет Краснодарского края на развитие коммунальной инфраструктуры в Геленджике.

В целом, согласно принятым поправкам, доходы российского бюджета были увеличены на 1,815 трлн рублей — до 17,073 трлн рублей, расходы увеличатся на 61,9 млрд рублей. Профицит бюджета составит 481 млрд рублей вместо существующего 1,271 трлн рублей.

В конце мая 2018 года правительство России утвердило выделение 2 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике. Как говорилось в постановлении кабинета министров, деньги будут выделены на софинансирование первого этапа строительства очистных сооружений.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Они поступят в виде субсидий, главным распорядителем которых является Минстрой России.

Производительность очистных сооружений в Геленджике, которые планируется возвести на улице Солнцедарской, составит 50 тыс. куб. м в сутки. Срок их ввода в эксплуатацию намечен на 2021 год.

О том, что Геленджик получит на строительство очистных сооружений 2 млрд рублей в 2018 году стало известно в декабре 2017 года. Проект по их созданию рассчитан на четыре года. Его реализация позволит снизить экологическую нагрузку в районе курорта. Проектом предусмотрено строительство 1,5 км глубоководного выпуска, создание новых и реконструкция существующих канализационных насосных станций и коллекторов, а также реконструкция и строительство 24 км ливневой канализации.

Геленджик испытывает давние проблемы с водой. В пик летнего сезона потребление воды в городе составляет около 46-48 тыс. куб. м. При этом Троицкий групповой водовод, который обеспечивает курорт, максимально дает 30-32 тыс. куб. м, пишет РБК-Краснодар.

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