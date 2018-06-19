Госдума увеличила пошлины на загранпаспорта и водительские удостоверения

Закон 19 июня приняли в окончательном, третьем чтении.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. За выдачу аналогичного документа детям до 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличили с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, сообщает «Интерфакс».

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