Госдума ужесточила ответственность для болельщиков-хулиганов

Госдума 7 апреля приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований.

Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Согласно нововведениям, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей. В качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от года до семи лет.

Депутаты также внесли в текст окончательной редакции положения, уточняющие наказание для иностранных болельщиков. За противоправные деяния на стадионах их могут арестовать на 15 суток с последующим выдворением из России. Высылка из РФ может быть заменена административным штрафом от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или административным запретом на посещение спортивных соревнований от года до семи лет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и ФИФА 8 ноября подписали меморандум о применении системы идентификации болельщиков. Документ позволит регулировать базу паспортов, создаваемую к чемпионату мира по футболу — 2018 и Кубку конфедераций 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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