Госдума в 2018 году решила заказать аналитическое исследование казачества

В нижней палате парламента подготовили список приоритетных тем, на которые депутаты планируют заказать экспертно-аналитические исследования и социологические опросы.

Комитет Госдумы по делам национальностей предложил изучить «Законодательное обеспечение государственной политики в отношении российского казачества». Комитет по информполитике предлагает исследовать иностранный опыт регулирования мессенджеров, а комитет по делам СНГ намерен проанализировать совершенствование законодательства о поддержке соотечественников за рубежом.

Комитет по финансовому рынку предлагает провести исследование способов «нормативно-правового регулирования применения технологии блокчейн на финансовом рынке России с учетом мирового опыта».

В предварительном списке исследований Госдумы — развитие транспорта на Крайнем Севере, совершенствование банковского законодательства и профориентации молодежи, развитие села, соцопросы об отношении россиян к деятельности Госдумы, мониторинг законодательных практик регионального уровня.

Окончательную программу исследований на 2018 год должен утвердить регламентный комитет Госдумы, сообщает РБК.

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