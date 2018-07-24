Госдума в первом чтении одобрила запрет на возврат поставщикам непроданных продуктов

С инициативой в январе выступила группа парламентариев во главе с Ириной Яровой.

Действующий закон о торговле запрещает сетям навязывать поставщикам условия возврата товаров, которые не продали до истечения их срока годности. Авторы законопроекта предлагают исключить это требование. Вместо него предполагается прописать «запрет заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока».

Разработчики считают, что магазины станут заказывать меньше продуктов, рассчитывая так, чтобы они не залеживались на полках.

В документе отмечается, что в последние годы производители стали часто возвращать непроданные качественные товары. Эта практика причиняет производителям большой ущерб. Например, ежегодные потери хлебопекарных предприятий оценивают в миллиарды рублей, сообщает «Интерфакс».

Все новости по теме:

Законы и законопроекты

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник