Госдума ввела ограничения на денежные переводы на Украину

Госдума 22 марта приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем.

В документе сказано, что, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем, трансграничные денежные переводы в эту страну можно осуществлять без открытия банковского счета только при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России на своем официальном сайте должен будет разместить сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу, сообщает РИА «Новости».

Источник