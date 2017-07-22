Госдума запретила продавать алкоголь через Интернет

Запрещается распространение в СМИ и в Интернете предложений о розничной продаже дистанционным способом алкоголя.

Штраф за распространение такой информации составит для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Закон также запрещает производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества. Исключением станет производство в целях экспорта продукции за пределы территории РФ.

Документ устанавливает запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 л на человека.

С 1 июня 2019 года железнодорожный транспорт, используемый для перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием спирта более 25%, допускается только в случае оснащения такого транспорта средствами регистрации в автоматическом режиме движения, сообщает «Интерфакс».

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