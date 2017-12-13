Госдуму попросили запретить отключение воды за долги по ЖКХ

Речь идет об услуге по водоснабжению и водоотведению, которой управляющая организация вправе лишить неплательщиков.

Также инициатива закрепляет на уровне федерального законодательства запрет на отключение холодного водоснабжения и отопления.

Сегодня такой запрет установлен лишь на уровне постановления правительства. В то же время другим постановлением кабмина от июня 2011 года запрет на отключение водоотведения нормативно снят.

«И именно такую меру воздействия управляющие компании теперь чаще всего применяют в отношении граждан, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги. Но блокировка водоотведения создает бытовой дискомфорт не только для должника, но и для его соседей, у которых никаких долгов нет. Не говоря уже о том, что такая практика полностью противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сказал депутат Сергей Миронов.

По его словам, в судебной практике отключение водоотведения также признается неправомерным, так как в подобных действиях не учитываются ни права и интересы граждан, ни причины образования задолженности, сообщает «Интерфакс».

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