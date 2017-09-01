Гособвинение планирует допросить по делу Алексея Улюкаева 30 человек

В Москве 1 сентября в суде начали допрашивать свидетелей по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

В суд явились двое свидетелей гособвинения. Первым свидетелем по делу Алексея Улюкаева станет директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов. Главный ожидаемый свидетель по делу — глава «Роснефти» Игорь Сечин — 1 сентября допрошен не будет.

Всего гособвинение планирует допросить по делу 30 человек, сообщила на заседании Замоскворецкого суда Москвы адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова.

«У стороны обвинения 30 свидетелей, мы просим заблаговременно нам сообщать, кого именно они планируют вызывать на следующее заседание», — цитирует слова Ларисы Каштановой РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября 2016 года министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Подозреваемого поместили под домашний арест. Пока Алексей Улюкаев — единственный фигурант дела о взятке. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 10 января продлили до 15 мая. Басманный суд Москвы 12 апреля продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра. Следственный комитет РФ 23 мая предъявил бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции. Басманный суд 13 июля продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа. Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития, обвиняемого во взяточничестве, 16 авгута — начался суд. В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом также участвовала ФСБ, а также глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов.

Вернуться на ленту

Источник