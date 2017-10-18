Гостей фестиваля в Сочи пригласили на мастер-класс по хореографии

Хореограф и телеведущий Егор Дружинин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Зал был переполнен, молодые люди сидели даже на полу, но никто не хотел расходиться.

Гость рассказал, почему начал тренироваться и как на танец влияет душа.

«Танец — это была моя единственная возможность физически себя нагружать. Есть люди, которые любят нагрузки. Им это нравится. Мне просто хотелось танцевать», — рассказал Егор Дружинин.

Как говорят танцоры, изъясняться с миром им легче движениями, чем словами. Всех гостей пригласили посетить массовый мастер-класс 19 октября.

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