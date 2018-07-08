Гости ЧМ по футболу поблагодарили кубанских врачей

За время ЧМ по футболу в Сочи врачи оказали медпомощь почти 1 тыс. 300 пациентам, большинству из них — амбулаторно.

Иностранные болельщики поблагодарили медиков за оперативную и качественную помощь.

«Все и вся в этой сочинской больнице восхищает. Отделение эндокринологии и его заведующий изменили все представления о жителях России до моего приезда в Сочи. Сейчас я могу только сказать, что Испания любит Россию. Спасибо за те заботу, внимание, улыбки и любовь за все время моего пребывания здесь. Я не забуду! P.S. Они даже выделили мне переводчика, который был закреплен за мной на все время! Поразительно!», — написал в книге отзывов житель Испании Энджел.

Болельщица из Уругвая обратилась к врачам в Сочи на 20 неделе беременности. Женщина почувствовала недомогание и приехала в краевую больницу № 4. Врачи оказали ей всю необходимую медпомощь, и она, вместе с мужем, смогла попасть на игру сборной своей страны.

«Большое спасибо всей команде медперсонала больницы. Нас приняли с большой любезностью и профессионализмом. Уругвайцы», — написала молодая семья.

Всего за время проведения ЧМ в Сочи родилось 500 детей. Одна из мамочек назвала сына Артемом в честь футболиста Дзюбы. Роды у женщины принимал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. За время ЧМ только в Перинатальном центре Горбольницы в Сочи родилось 8 двоен.

«В дни футбольных матчей даже дети появляются на свет «командами»», — отметил министр.

В дни матчей на дежурство заступали 20 мобильных бригад, из них: 2 на игровом поле и 18 – для зрителей, 11 бригад скорой медицинской помощи в периметре стадиона на автомобилях класса «С» и 11 – за периметром стадиона, на «последней миле». Для работы организована подстанция «Фишт» в пределах «последней мили», контролировавшая все автомобили скорой медпомощи в период матча. Еще две врачебные бригады постоянно дежурили на территории фан-зоны, плюс 1 ротационная сразу на подходе к нему.

Житель Саудовской Аравии попал в больницу накануне своего дня рождения и отметил, что был приятно удивлен, что после звонка в «103» уже через 15 минут спецтранспорт отвез его в больницу, где ему провели экстренную операцию.

«Я позвонил в экстренную службу, уже через 15 минут меня увозила машина скорой помощи, а спустя два часа я лежал на операционном столе» — сообщил Альмаглус Таляль Набил журналистам.

Сотрудники FIFA из Голландии и Франции тоже оставили свои отзывы о работе врачей краевой больницы № 4 в Сочи:

«Отлично оказанная медпомощь: компетентно и доброжелательно!», — гласит надпись в книге отзывов.

Таких отзывов много. Из разных стран мира. Все, кто познакомился с медиками Краснодарского края остались довольны качеством оказания помощи и дружелюбием наших врачей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник