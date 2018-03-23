Гости ярмарки «Инфотур» в Анапе купили деликатесы по цене производителей

В Анапе накрыли столы с кубанскими разносолами и деликатесами. Гости и более 60 фермеров со всего Краснодарского края приехали на продовольственную ярмарку «Инфотур».

Там они показали все возможности своих производственных предприятий — угостили мясными нарезками, молоком, медом и овощами. Посетители смогли купить еду по цене производителей. Организаторы уверены, что благодаря гастрономической выставке о кубанских продуктах узнают во всех санаториях и здравницах региона.

«Губернатор ставит задачи — проводить ярмарки, выставки. Они идут с периодичностью, захватывая Темрюк, Анапу, Геленджик, Сочи. Они нацелены на то, чтобы все сельхозпроизводители объехали береговую зону, там, где летом бывает до 15 млн отдыхающих», — сказал глава Анапы Юрий Поляков.

«Кормить туристов натуральными продуктами — это правильно, без риска для здоровья. Надо просто оценить вкус натурального продукта — мяса, фруктов, овощей. Вкуснее, чем на Кубани, продуктов не существует», — считает директор торгово-производственной компании Артем Илюхин.

Власти города-курорта развивают агропромышленный сектор Анапы. Уже во все детские сады, школы и пансионаты российской здравницы поставляют продукты исключительно местного производства.

Благодаря таким выставкам, которые проходят при поддержке краевых властей, о провизии со знаком качества узнают больше домов отдыха. В будущем организаторы планируют расширить площадку, чтобы приглашать всех желающих фермеров.

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