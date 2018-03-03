Гостиницы из черного списка Ростуризма начали снижать цены на время ЧМ-2018

Большинство завысивших цены на проживание отелей после предупреждений со стороны контролирующих структур стали их снижать.

Представители туротрасли пояснили, что отелям выгоднее привести цены в соответствие с нормативами, чем платить штрафы. По словам представителей власти городов, принимающих матчи чемпионата мира, дефицита мест не ожидается. Однако согласно сервисам бронирования и данным отелей, загрузка на дни соревнований уже высокая.

Накануне Ростуризм опубликовал третий по счету черный список гостиниц, необоснованно завышающих цены на размещение в период проведения ЧМ-2018. В новый список вошли 23 отеля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской, Калининградской и Ростовской областях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ростуризм 22 января составил черный список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В него вошли два отеля в Сочи, по одному — в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Цены в некоторых случаях были завышены на 260%.

В Ростуризме разработали памятку о сдаче внаем жилья на время ЧМ-2018. Кубанским гостиницам с завышенными ценами перед ЧМ-2018 вынесли предостережения. В феврале на Кубани нашли 12 отелей с завышением цен на ЧМ по футболу. Краснодарская гостиница «Интурист»завысила цены на 151,6%. Гостиницы ввели ограничения по минимальному бронированию числа ночей во время ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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