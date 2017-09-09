Гостиницы в горном кластере Сочи на зимний сезон забронировали на треть

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края пояснили, что сейчас нарастает динамика по раннему бронированию.

На горнолыжных курортах Кубани подвели первые итоги раннего бронирования зимнего отдыха. Отмечается, что гостиничный комплекс горного кластера Сочи уже загружен на треть на зимний сезон. В июле туристы выкупили 26% номеров от общего числа совершенных броней, в августе — 56%. Основной пик бронирований ожидают в сентябре и октябре.

В Сочи созданы три современных горноклиматических курорта с общим фондом более 6 тыс. номеров. Единовременно там могут быть размещены более 13 тыс. человек. Общая емкость горнолыжных комплексов составляет 30 тыс. человек.

На курортах создана современная горнолыжная инфраструктура. Общая протяженность канатных дорог составляет более 60 км, горнолыжных трасс — 150 км. Из них около 50 км оборудовали системами искусственного оснежения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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