Государственные доли в ряде крупных предприятий и коммерческих банков будут переданы Министерству экономики и финансов

Министерство экономики и финансов сообщило, что Президент «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реформирования государственных предприятий и коммерческих банков” Решение PQ-283 принято.

Государственные доли в 31 крупном госпредприятии, коммерческих банках и инвестиционной компании UzAssets, переданные Агентству стратегических реформ, будут переданы Министерству экономики и финансов .

Функции по реализации полномочий Фонда восстановления и развития в части долей в вышеуказанных коммерческих банках и государственных предприятиях возложены на Министерство экономики и финансов на неограниченный срок полномочиями адвокат.