Государственные награды и краевые медали получили 17 кубанцев

В Краснодаре 16 сентября на мероприятии в честь празднования 80-летия Краснодарского края полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Вениамин Кондратьев вручили награды кубанцам.

Владимир Устинов поздравил всех присутствующих с днем образования Краснодарского края, зачитав телеграмму от имени главы государства.

«От себя могу сказать, что сегодня Кубань уверенно развивается. Здесь успешно реализуется стратегия экономического развития и социальные программы, создаются новые рабочие места, в регионе низкая безработица, а темпы роста доходов населения — высокие. Многое уже сделано в крае. Год от года он становится комфортнее для жизни, но имеется значительный резерв для дальнейшего социально-экономического развития», — сказал Владимир Устинов и пожелал успешной работы, счастья и благополучия кубанцам.

В свою очередь Вениамин Кондратьев заметил, что история края, как и вся жизнь — это события и люди, которые их создают.

«В нашем крае есть знаменитые архитекторы, ученые, космонавты, врачи, учителя. И еще больше людей, чьи имена не найти в энциклопедиях и учебниках. Но они тоже своим упорным трудом сделали наш край процветающим и самодостаточным регионом России», — отметил губернатор.

Руководитель края подчеркнул, что благодаря казакам, которые самоотверженно осваивали кубанские степи 225 лет назад, защищали эти земли, возделывали их, Кубань сегодня — великая труженица и житница страны.

«Краснодарский край — это не только современный аграрный сектор и главные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, новые промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Наш край — территория больших возможностей, и в первую очередь возможностей для молодежи, ведь именно за сегодняшними мальчишками и девчонками будущее Кубани», — заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также сказал о возрождении духовности, восстановлении церквей и храмов.

«Наш край, как и прежде, дом для 120 национальностей. Мы живем большой семьей, уважая ценности и культуру каждого. Я благодарен каждому за труд на благо Краснодарского края. Сегодня каждый из нас может гордиться своим городом, своей станицей. И сегодня наша основная задача — передать красавицу Кубань последующим поколениям. Чтобы счастливая жизнь была у наших детей и внуков, а для этого нам нужен мир», — подытожил руководитель региона.

Председатель ЗСК Владимир Бекетов и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов поздравили присутствующих с праздником.

Затем состоялась церемония награждения государственными и краевыми наградами, грамотами и благодарностями. Их получили 17 кубанцев за высокие достижения в труде, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края.

Указом Президента РФ Владимир Бекетов награжден орденом Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено завотделением ККБ №1 Игорю Басанкину, «Заслуженный работник транспорта РФ» — капитану судов «СКФ Менеджент Сервисиз (Новороссийск)» Николаю Головченко, «Заслуженный экономист РФ» — замминистра финансов края Людмиле Гнетецкой. Восемь человек награждены почетными грамотами и благодарностями Президента РФ, пятеро удостоены медали «Герой труда Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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