Государственный долг Германии достиг рекордного уровня

К данным Статистического управления Согласно отчету, общая сумма государственного долга на одного гражданина Германии составляет 28 155 евро.

Государственный долг Федеративной Республики Германии достиг рекордного уровня. На конец 2022 года долг федерального, земельного и муниципального бюджетов, а также фондов социального страхования в совокупности составил около 237 миллиардов евро, сообщило в среду, 29 марта, Федеральное статистическое управление Висбадена, обнародовав предварительные данные. за последний год. Это на 2% больше долга 2021 года.

Общая сумма государственного долга на одного гражданина Германии составляет 28 155 евро, сообщает агентство. Год назад это было 27 922 евро.

Государственный долг увеличился на 4,6% по сравнению с 2021 годом. В первую очередь это было связано с необходимостью увеличения финансирования в связи с энергетическим кризисом и пандемией COVID-19, отмечают в статистике. Положительную динамику продемонстрировали почти все федеральные земли, кроме Саксонии-Анхальт. Долги муниципальных бюджетов увеличились на 4,4% по сравнению с прошлым годом.