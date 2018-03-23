Государственный долг Кубани уменьшился на 850 млн рублей

Такое снижение впервые зафиксировано с 2009 года.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, до этого задолженность региона только росла, но два года назад удалось остановить этот процесс. Сейчас ситуацию переломили и добились реального снижения.

Как сказал губернатор, в планах на текущий год — уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей. Снижение возможно за счет грамотной финансовой политики, отказа от непервоочередных статей расхода.

«Но самое главное — у нас растут собственные доходы, в прошлом году консолидированный бюджет составил 253 млрд рублей. Это больше на 23 млрд, чем мы планировали», — отметил глава региона.

При этом расходы на соцсферу не снижаются — все социальные обязательства край выполняет в полном объеме. Кондратьев подчеркнул, что в этом году увеличились расходы на строительство школ, покупку медоборудования и школьных автобусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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