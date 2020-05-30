В “Конгресс-холле” В комплексе «Ташкент-сити» состоялось одиннадцатое собрание Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана.

От УзЛиДеП Кандидат в Президенты Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступил с речью о своей предвыборной программе.

Четвертая цель предвыборной программы – обеспечение законности, организация государственного управления на службе народа.

Принцип ликвидации бюрократии за счет цифровизации будет быстро воплощаться в жизнь, для этого госуслуги будут полностью электронными.

Сейчас люди заняты госуслугами и не заполняют заявления и формы. предоставить паспорт или другие документы.Госорганы сами получают необходимые документы из электронной системы.

В каждом микрорайоне появятся электронные пункты обслуживания, которые превратятся в место, где все вопросы можно будет решить за один шаг .

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