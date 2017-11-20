Готовность автодорожной части моста в Крым оценили на 90%

По словам начальника ФКУ «Упрдор "Тамань"» Романа Новикова, при строительстве транспортного перехода используются только отечественные материалы.

«Мы сегодня констатируем, что автодорожная часть моста у нас готова на 90%, а железнодорожная — на 45%», — сообщил Новиков на выставке «Россия, устремленная в будущее».

Руководитель Упрдор «Тамань» отметил, что сейчас готово более 430 опор, погружено более 6,2 тыс. свай. Также на мосту уложен нижний слой асфальта 7 км в Керчь, 3 км в Тамань, верхний слой асфальта 2 км в Керчи и 2 км в Тамани.

«Если говорить о процентном соотношении отечественных и зарубежных материалов, на 100% используются отечественные материалы», — сказал Новиков.

Он заверил, что «ни одного болта зарубежного на мосту нет», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце октября глава Росавтодора заявил, что мост в Крым готов более чем на 50%.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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