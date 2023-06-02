Говорилось о случаях коррупции на пунктах пропуска на узбекско-кыргызской границе

На заседании Жогорку Кенеша депутат Ирисбек Отажонов рассказал о случаях коррупции на узбекско-кыргызской границе.

По его словам, пограничники вымогают деньги за пересечение границы с гражданами.

“Есть информация, что с граждан Кыргызстана и Узбекистана за пересечение границы взимается 100, 200, 300 сумов. Общайтесь с сотрудниками. Они не должны смущать государство вымогательством денег», — сказал Ирисбек Отажонов.

Уже известно о случаях вымогательства со стороны пограничников на узбекско-кыргызской границе, в том числе разрешения на пересечение границы на посту «Достлик» Кыргызстана за 50 тыс. o Сообщалось, что будет начать с узбекского сум.