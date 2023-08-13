Говорят, что министр культуры также является акционером хозяйственного общества.

Согласно документу, размещенному в социальной сети, министру культуры Назарбекову Озодбеку Ахмадовичу принадлежит 40% акций ООО «Парк чудес Охангарон».

В госреестре вид деятельности данного ООО – выращивание плодов с семенами и стручками. Юридический адрес компании находится в Охангаронском районе Ташкентской области.

Озодбек Назарбеков признан учредителем созданного в 2016 году ООО со 100-процентной долей участия.

Напоминаем, что на основании постановления правительства от 6 марта 1992 года “О перечне должностных лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью” работникам органов государственной власти и управления, правоохранительных органов запрещается заниматься предпринимательской деятельностью